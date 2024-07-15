На Украине школьники намного реже стали говорить на мове

Украинские школьники стали заметно реже использовать мову. Об этом говорится в исследовании госслужбы качества образования, пишет издание "Страна". Если после начала СВО мову назвали "родным языком" 91% школьников, то в 2023-24 учебном году - 74%.

У родителей и учителей тоже зафиксировано снижение, но меньше. За пределами школы на мове общаются менее 40% школьников, в том числе в восточных регионах - лишь 17%.

За последний год с 62% до 50% уменьшилась доля старшеклассников, которые считают язык контента в интернете важным показателем. А доля учеников, которые используют украиноязычный контент, упала с 43% до 32%.

Авторы исследования пытаются объяснить причины падения популярности мовы тем, что они охватили много респондентов с акцентом на городскую местность. Но это неубедительно. Данные подтверждают, что самоидентификация себя как "украинцев" со своей "родной мовой" является в значительной степени политическим вопросом и зависит от политической ситуации.

Напомним, с 2023 года на Украине резко возросла критика режима, уменьшилось количество оптимистов, считающих, что страна движется в правильном направлении, увеличилась доля сторонников компромисса с Россией. Это не замедлило сказаться и на отношении к мове.