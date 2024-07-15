По югорчанину открыли огонь за замечание о громкой музыке

В Ханты-Мансийске разговор двух мужчин о громкости прослушивания музыки кончился стрельбой. Тот, кому сделали замечание, выстрелил в оппонента.

Накануне ночью во дворе жилого дома по улице Гагарина расположилась шумная компания. Отдыхавшие громко слушали музыку, выпивали, на замечания жильцов не реагировали и вели себя агрессивно. 37-летний житель дома вышел на улицу, чтобы поговорить об этом, и вернулся домой с травмами. Его жена вызвала "скорую" и полицию.

Силовики нашли на месте гильзы и резиновые шарики от, предположительно, травматического пистолета. По словам пострадавшего, в половине второго ночи он подошел к компании с просьбой выключить музыку и вести себя тише, получив в ответ не менее четырех выстрелов в лицо и тело. После этого шумная компания ретировалась.

Вскоре полицейские нашли автомобиль, на котором передвигались молодые люди, водитель бросил его на стоянке по улице Чехова. Вскоре по месту своего жительства на улице Сирина задержан и предполагаемый стрелок. Им оказался 36-летний мужчина. Он спрятал принадлежащий ему травматический пистолет в туалете. Оружие изъято и направлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". На время следствия его отпустили под подписку о невыезде, сообщает управление МВД по Югре.