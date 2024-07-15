Саудиты подали "четкий сигнал" Западу, пригрозив распродать долги стран ЕС

Саудовская Аравия пригрозила распродать долговые бумаги Евросоюза в ответ на конфискацию российских активов. По мнению аналитиков, это четкий сигнал Западу о том, что следует соблюдать нормы международного права, пишет РИА Новости.

При этом эксперты отмечают, что саудовские вложения в экономику ЕС не столь значительны и существенного влияния на рынок их распродажа не окажет. Тем не менее прецедент весьма опасный — примеру Эр-Риярда могут последовать другие страны Персидского залива.

Ранее Bloomberg сообщал, что в G7 договорились использовать прибыль от этих средств, но сами активы не конфисковывать, хотя Вашингтон и Лондон "настаивали на том, чтобы союзники рассмотрели более смелые варианты". Некоторые страны Европейского союза выступили против этой идеи, опасаясь, что другие инвесторы станут избегать хранения своих резервов в евро. Не исключено, что позиция Саудовской Аравии усилила их опасения.

Саудиты также упомянули долговые обязательства, выпущенные французским казначейством. По словам одного из саудовских чиновников, правительство страны не стало бы выступать с подобными угрозами, но могло "обрисовать" членам G7 возможные последствия конфискации. Европейские политики обеспокоены тем, что другие страны могут последовать примеру Саудовской Аравии.