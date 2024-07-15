В Приамурье будут платить 5-7 тысяч рублей за сообщения о нетрезвых водителях

В Приамурье будут платить по 5 тыс. руб. за сообщения о пьяных водителях на дороге. Выплаты будут производиться с 15 июля по поручению губернатора Василия Орлова, сообщили в администрации Амурской области. Средства на эти выплаты будут выделены из областного бюджета.

"Жители региона смогут получить 5 тыс. руб., если нарушитель, о котором доложили правоохранительным органам, попался впервые, и 7 тыс. руб., если он сел пьяным за руль повторно", - сообщили в региональной администрации.

Гражданам предлагается сообщить в полицию о нетрезвом водителей и затем обратиться в ГКУ "Амурупрадор" с заявлением на выплату вознаграждения.