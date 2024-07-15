МЧС: Все очаги пожаров на краснодарских турбазах потушены

Все очаги пожаров на территории турбаз в Краснодарском крае потушены, сообщает МЧС России.

Уточняется, что всего от огня пострадали 68 построек.

По информации ведомства, дополнительно к тушению привлечен еще один вертолет МЧС - Ка-32.

На месте продолжают работать более 320 специалистов, 84 единицы техники, два вертолета и самолет Ил-76 МЧС России.

Накануне пожар около хутора Абрау в течение дня разошелся с трех до 62 гектаров. В Новороссийске объявлен режим ЧС. Ситуация осложняется сухой жаркой погодой и сильным ветром.

Ранее сообщалось, что огонь продолжает подбираться к хутору Абрау-Дюрсо. Под угрозой завод, семь отелей и развлекательные комплексы от конюшни до яхт-клуба, а также 16 ресторанов и 1 тыс. га винограда. Жителей хутора Дюрсо с помощью машин с установленными громкоговорителями предупреждают о возможной эвакуации.

Из-за природных пожаров под Новороссийском людей эвакуируют с баз отдыха. Отдыхающих перевозят в безопасное место, для этого используются, в том числе катера. По информации местных властей, эвакуировано более 500 человек.