ЕГЭ не отменят, пока не появится нормальная альтернатива – Рособрнадзор

ЕГЭ не будет отменен, пока не появится "достойная альтернатива" этому способу аттестации в школе и поступлению в вуз, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, эта "альтернатива" должна обеспечивать выпускников теми же возможностями и условиями, которые дает ЕГЭ.

"Прежде чем отменить, нужно придумать и предложить новое, альтернативное решение, обеспечивающее те же возможности и условия, которые обеспечивает ЕГЭ", - сказал Музаев в интервью "Интерфаксу".

Пока в предлагаемых альтернативах, таких как возвращение к традиционным экзаменам, не предусматривается возможность дистанционного поступления в столичные вузы для выпускников из регионов и есть вопросы к коррупционной составляющей, ради борьбы с которой во многом и вводился ЕГЭ.