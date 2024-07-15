15 Июля 2024
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Происшествия Пермский край
Фото: скриншот видеозаписи СУ СКР по Пермскому краю

В Перми признала вину женщина, которая принесла на помойку чемодан с телом 9-летнего сына

В Перми признала свою вину 34-летняя Ирина Шатова, которой вменяют убийство сына и выкидывание его тела на помойку.

"В ходе очередного допроса обвиняемая в убийстве своего девятилетнего сына полностью признала вину в совершенном ею преступлении", - сообщает в своем telegram-канале пермское краевое управление СКР.

Ранее Шатовой предъявили обвинение в убийстве сына. Она была задержана после того, как бездомные нашли на помойке тело ее ребенка в чемодане, а по записям с камер видеонаблюдения было установлено, что страшный багаж она принесла на мусорку сама.

Теги: Ирина Шатова, ребенок, сын, допрос


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