Схватил за волосы и потащил в лес. В Академическом неизвестный пытался изнасиловать девушку

В Академичском районе Екатеринбурга неизвестный напал на девушку и попытался ее изнасиловать. Об этом рассказала сама потерпевшая.

Как передает ее слова Telegrm-канал Ural Mash, инцидент произошел накануне, когда 24-летняя девушка шла домой через парк на Академика Вонсовского. В какой-то момент к ней пристал бородатый незнакомец. Он ударил девушку по голове, а после схватил за волосы и потащил по земле в лес.

Девушка начала громко кричать. К счастью, рядом проходил парень, который испугал извращенца. Последнего сейчас разыскивает полиция.

Пострадавшая получила ушибы, сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму.

Напомним, что накануне произошел похожий случай. Пьяный мигрант накинулся на молодую мать, идущую с маленькой дочкой по ул. Щербакова. В этот раз мужчину удалось задержать и доставить в полицию. Глава СКР поручил возбудить уголовное дело.