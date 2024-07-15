Северная Корея начнет поставки яблок в Россию

Северная Корея начнет поставку яблок в Россию. Об этом договорились представители Россельхознадзора и их коллеги из КНДР в конце июня. Также в Россию могут начаться поставки северокорейского женьшеня. В свою очередь в КНДР заинтересованы в импорте российских сельскохозяйственных животных и молочных товаров, а также тест-систем для диагностики болезней животных, передает ТАСС.

О том, насколько самообеспечена яблоками и другим продовольствием сама Северная Корея, достоверных данных нет. Зимой 2024 года южнокорейское Министерство объединения на основании опроса более чем 6 тыс. северокорейских перебежчиков сообщало о растущих проблемах нехватки продовольствия.

В 1990-е гг. Северная Корея пережила катастрофический голод, жертвами которого, по разным оценкам, стали от 600 тыс. до 1 млн человек.