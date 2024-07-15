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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

В Югре сургутянин получил 18 лет за убийство тестя

В Югре обвинявшийся в убийстве тестя Овик Мадоян получил солидный срок – 18 лет колонии строгого режима.

Кроме того, он будет ограничен в свободе на год и 10 месяцев. Информацию о такой мере наказания подтвердили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР, сотрудники которого расследовали дело. Ранее гособвинение запросило для Мадояна 21 год колонии строгого режима.

Преступление совершено 24 мая 2023 г. на глазах множества свидетелей. Мужчина не менее семи раз ударил ножом своего оппонента. Резню засняли на камеру сотрудники кафе, возле которого все и произошло. Они криком пытались остановить убийцу, но тот двинулся с ножом к ним. После совершения преступления мужчина уехал на черном автомобиле, который впоследствии сжег.

Теги: Овик Мадоян, зять, убийца, уголовное дело


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