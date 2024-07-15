"Был милым и тихим": что известно про стрелка, покушавшегося на Трампа

Следователи и журналисты пытаются узнать подробности о жизни Томаса Крукса – 20-летнего американца, стрелявшего в минувшие выходные в Дональда Трампа. Мотивы его поступка остаются неясными, а допросить его не удастся: секретная служба ответным огнем ликвидировала стрелка.

Сообщается, что Крукс жил в Бетел-Парк в штате Пенсильвания (богатый пригород Питтсбурга), это в двух часах езды от того места, где накануне проводил предвыборный митинг Трамп. Financial Times пишет, что жители маленького городка на вопросы журналистов не могут ответить ничего вразумительного и сами в шоке, что их сосед устроил покушение. Никто не сказал ничего плохого про семью стрелка, о политических пристрастиях этих людей ничего не известно.

Крукс работал помощником отдела диетического питания в реабилитационном центре Bethel Park Skilled Nursing and Rehabilitation Centre. Там о нем отзываются как о хорошем сотруднике.

В ФБР заявили, что Крукс использовал винтовку AR 556, законно купленную его отцом. Также в ФБР говорят, что пока нет оснований предполагать наличие у Крукса пособников. Также нет никаких данных о том, что молодой человек мог страдать от психических расстройств.

Юноша, который ездил с Круксом в школу на одном автобусе, описывает стрелка как "очень тихого и застенчивого, всегда вежливого".