Бастрыкин потребовал доклад по делу девушки, жарившей сосиски на Вечном огне

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу 14-летней девушки, жарившей сосиски на Вечном огне в подмосковной Рузе.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором подросток совершает действия, "оскверняющие память жертв Великой Отечественной войны", сообщает СК РФ.

Возбуждено уголовное дело по статьям о реабилитации нацизма и вандализме.

Сотрудники полиции установили личность девушки. Ее опросили в присутствии законных представителей и поставили на профилактический учет в органах внутренних дел.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сообщению об осквернении символа воинской славы в Нижнем Тагиле. Местная жительница решила прикурить сигареты от вечного огня мемориального комплекса "Площадь славы" в Дзержинском районе. Видео разлетелось в социальных сетях и дошло до правоохранительных структур.