Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения пьяного мигранта на молодую мать из Екатеринбурга

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения пьяного мигранта на молодую мать из Екатеринбурга.

Инцидент произошел накануне на ул. Щербакова, 150. Девушка вышла из магазина вместе с маленькой дочкой, которая ехала рядом на самокате. В какой-то момент их начал преследовать шатающийся незнакомец. Под объективом камер наружного видеонаблюдения он напал на девушку. Как сообщают местные Telegram-каналы, иностранцу не понравилось, что молодая мать не захотела знакомиться.

На помощь пришли прохожие, которые и задержали мигранта, а после передали прибывшим на место сотрудникам полиции. Следственными органами СК России по Свердловской области по данному факту проводится процессуальная проверка.

"Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко К.В. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах", - отметили в пресс-службе СКР.