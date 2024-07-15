СМИ: Покушение на Трампа остановило попытки демократов заменить Байдена

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа положило конец все попыткам по смене действующего президента Джо Байдена в качестве кандидата от Демократической партии. Об этом этом пишет NBC News со ссылкой на источники в штабе Байдена.

Напомним, 13 июля в Трампа стреляли во время митинга в Пенсильвании, ему прострелили ухо. В результате шансы Трампа на победу на выборах еще больше выросли. А его образ, когда он потрясал кулаком в воздухе с окровавленным лицом останется неизгладимым в памяти американцев. Теперь штаб Байдена вынужденно сократит свою активность и уберет агрессивную рекламу с нападками на Трампа, так как это будет выглядеть крайне непристойно и выдавать демократов как интересантов убийства Трампа.

Также штаб Байдена призвал своих сотрудников проявлять сдержанность в комментариях. Но самое главное - покушение на Трампа остановило любые попытки снять Байдена. Он и раньше не собирался уходить, а теперь это будет выглядеть не очень хорошо, так как покушение на Трампа и замена Байдена будут неумолимо связываться как звенья одной цепи. И у демократов прекратили обсуждать замену Байдена.

Сам Байден публично осудил покушение и пообещал обеспечить безопасность Трампу. Но у него теперь нет никаких шансов на победу, считают многие в стане демократов, пишет издание.

При этом демократы обсуждают смену предвыборной тактики. Ведутся дискуссии о том, как выверять уколы и критику в адрес Трампа, чтобы сосредоточиться на политических разногласиях, а не на личных нападках. После покушения они могут быть неодобрительно восприняты.

Сегодня открывается Национальный съезд Республиканской партии США, на котором Трамп официально будет выдвинут кандидатом в президенты. Он сказал, что полностью переписал свою речь для съезда после покушения, сместив акцент на призыв к единству. У него есть шанс объединить страну.