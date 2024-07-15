В День рыбака каждый муниципалитет угощал астраханцев фирменной ухой

Накануне в Астраханской области отмечали День Рыбака. На Центральной набережной Астрахани развернулся праздничный городок, посвящённый всенародно любимому празднику.

Вместе с астраханцами и гостями региона в нём принял участие губернатор Игорь Бабушкин.

Одним из ключевых событий праздника стал Фестиваль ухи. Областные районы соревновались в приготовлении рыбного блюда, а гости могли попробовать несколько видов ухи и решить, которая из них самая вкусная. К дегустации присоединился и глава региона Игорь Бабушкин.

Также губернатор принял участие в выпуске молоди осетровых. Работа по увеличению поголовья рыб осетровых пород в Астраханской области ведётся на постоянной основе.

Со сцены у Петровского фонтана губернатор обратился к астраханцам и гостям города: «Наша общая цель – сделать Волгу чище и полноводней, чтобы новые поколения астраханцев так же радостно отмечали День рыбака, как и мы с вами – сегодня».

Астраханской области уже четвёртый год удаётся регулировать весенний паводок в интересах региона. В этом году власти пошли на беспрецедентный шаг и ввели временный запрет на вылов воблы, чтобы дать ей возможность восстановиться. Всё это делается для того, чтобы сохранить статус рыбацкой столицы юга России.

Лучшим представителям рыбацкой профессии губернатор вручил заслуженные награды.

Для гостей праздника также организовали ярмарку изделий декоративно-прикладного искусства, разные мастер-классы, выступления лучших творческих коллективов. Специальным приглашённым стала группа «Дюна», выступившая с хитовым концертом на главной сцене.