Экс-глава правления капстроительства Югры попал под "уголовку" из-за больницы-долгостроя

В Югре бывшему руководителю окружного управления капитального строительства Эдуарду Алексеенко вменили то, что он не предъявлял претензии к подрядчику больницы-долгостроя в Нижневартовске. Теперь ему грозит срок.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил Накануне.RU, что речь идет об уголовном деле по статье УК России "Злоупотребление должностными полномочиями". Алексеенко якобы не обязал подрядчика укрепить здание больницы, пока не истек срок гарантии. В итоге ущерб оценен в 140 млн руб., а последствия таких действий устраняли за счет бюджета Тюменской области.

Напомним, больницу в Нижневартовске строили больше 15 лет. Первоначальная документация готовилась еще в 2006 г., однако сроки запуска неоднократно откладывались из-за изменений технических регламентов. В 2017 г. работы временно остановились из-за споров вокруг подрядчиков. Сроки сдачи объекта неоднократно переносили. Помочь в достройке больницы даже просили премьер-министра. Стоимость объекта не раз пересматривалась в сторону увеличения. Придя на пост губернатора Югры в статусе и.о., Руслан Кухарук после "работы над ошибками" заявил, что первых пациентов клиника примет уже в сентябре 2024 г.

Так здание больницы выглядело в сентябре 2019 г.