Генсек НАТО выступил против перехвата силами альянса российских ракет над Украиной

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не одобрил предложение Польши сбивать российские ракеты над Украиной, если они летят в сторону Польши.

"Политика НАТО неизменна — мы не будем участвовать в этом конфликте. Мы не станем частью конфликта", - заявил генеральный секретарь НАТО в эфире одного из украинских телеканалов.

Столтенберг при этом повторил, что НАТО будет наращивать поддержку Украины, предоставит помощь в укреплении системы ПВО.