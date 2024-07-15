15 Июля 2024
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге ограничат движение на время крестного хода "Царских дней"

В Екатеринбурге ограничат движение транспорта на время крестного хода в рамках "Царских дней".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, крестный ход состоится после Божественной литургии, которая начнется на площади перед Храмом-на-Крови в 23:30 16 июля и продлится до 2:00 17 июля. Паломники пройдут по маршруту: Храм-на-Крови – улица Царская – улица Толмачева – проспект Ленина – улица Татищева – улица Токарей – улица Халтурина – улица Техническая – улица Решетская – Железнодорожный лесопарк – поселок Шувакиш – урочище Ганина Яма. Затем состоится молебен святым царственным страстотерпцам.

Из-за этого будет ограничено движение по улице Царской, от улицы Первомайской до улицы Дзержинского с 15:00 16 июля до 3:00 17 июля. Также будет запрещена стоянка автотранспорта на Царской, от Первомайской до Дзержинского с 8:00 16 июля до 3:00 17 июля.

Кроме этого, с 2:00 до 8:00 17 июля на время шествия паломников планируется закрытие движения транспорта:

  • по улице Толмачева, от улицы Первомайской до проспекта Ленина;
  • по проспекту Ленина, от улицы Карла Либкнехта до улицы Репина;
  • по улице Татищева, от улицы Репина до улицы Токарей;
  • по улице Токарей, от улицы Татищева до улицы Кирова;
  • по улице Бебеля, от улицы Кирова до улицы Готвальда;
  • по нечетной стороне улицы Халтурина, от улицы Готвальда до улицы Технической;
  • по улице Технической, от улицы Бебеля до улицы Решетской;
  • по улице Решетской, от улицы Технической до улицы Леваневского;
  • по улице Леваневского, от улицы Решетской до автодороги в поселок Шувакиш;
  • по автодороге в поселок Шувакиш, от улицы Леваневского до улицы Зеленой;
  • по улице Зеленой, от автодороги в поселок Шувакиш до Первого проезда;
  • по улице Пышминская, от улицы Зеленой до Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги.

Сопровождать паломников будут волонтеры, сотрудники полиции и "скорой помощи". Сотрудники ГИБДД перекроют движение транспорта по ходу следования верующих. После прохождения крестного хода оно будет постепенно открываться.

Теги: крестный ход, движение, паломники, Екатеринбург


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