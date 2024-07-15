15 Июля 2024
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Экономика Новосибирская область
Фото: Накануне.RU

Система мер, принятых в Новосибирской области, позволила за три года сократить число долгостроев более чем в 15 раз

Если в январе 2022 года насчитывалось 124 проблемных объекта, то сегодня их осталось лишь восемь. Губернатор Андрей Травников поручил продолжить работу по восстановлению прав граждан - участников долевого строительства.

«Действительно, ведётся большая, сложная работа. С учётом того, что законодательство по отношению к застройщикам, которые привлекают средства граждан, серьёзно ужесточено с 2021 года, надеемся, что такого массового появления долгостроев как в прошлые годы больше не произойдёт», – подчеркнул глава региона в ходе оперативного совещания.

О ходе восстановления прав граждан – участников долевого строительства доложил Губернатору министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

В результате системной работы и проведенных мероприятий за период с 2010 по 1 июля 2024 года в Новосибирской области восстановлены права порядка 20 тысяч семей, вложивших денежные средства в строительство 208 домов.

В решении вопроса восстановления прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, достигнута положительная динамика: в январе 2022 года количество проблемных объектов составляло 124. На сегодняшний день в ЕРПО включено 8 проблемных объектов, из них 6 - жилые дома, с общим количеством граждан 1302. Количество проблемных объектов сократилось более, чем в 15 раз.

Также почти в пять раз снизилось число потенциально проблемных объектов. Отлажен механизм взаимодействия с застройщиками, отстающими от запланированных сроков сдачи, чтобы не допустить попадания новых объектов в список проблемных, сообщает пресс-служба Правительства региона.

С начала 2024 года уже восстановлены права 1340 граждан по 10 объектам. Кроме того, до конца этого года планируется сдача ещё трёх долгостроев Новосибирска: домов №11 и №13 Закаменского микрорайона и высотки по ул. Вилюйская, 5. А к концу следующего года будет сдан долгострой по Дуси Ковальчук 378/1, д.2.

(2024)|Фото: nso.ru

Министерством строительства Новосибирской области принимаются все возможные меры для исполнения поручения Президента Российской Федерации и скорейшего восстановления прав граждан. В Новосибирской области действуют такие меры государственной поддержки, как предоставление персональных субсидий пострадавшим гражданам на достройку проблемных объектов, субсидия жилищно-строительным кооперативам на оплату договоров технологического подключения к инженерно-технологическим сетям, на благоустройство придомовых территорий и установку лифтового оборудования.

Строительство домов на ул. Репина в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Одним из хорошо зарекомендовавших себя способов оказания государственной поддержки является реализация масштабных инвестиционных проектов. От реализации МИПов на завершение строительства проблемных объектов направлено не менее 3,5 млрд рублей, что позволило восстановить права 3261 семьи в 18 проблемных объектах.

Теги: долгострой, андрей травников, участники долевого строительства, проблемные объекты


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