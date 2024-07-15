Соцработницу, недоглядевшую за семьей погибшего Далера, будут судить за служебный подлог

Бывший специалист отдела опеки и попечительства из Екатеринбурга, которая не отслеживала должным образом семью опекунов Наумовых, спрятавших тело 6-летнего Далера, предстанет перед судом за служебный подлог. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Речь идет о бывшем ведущем специалисте отдела опеки и попечительства Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 25. Именно она была ответственна за проверку Наумовых, взявших под опеку маленького Далера. По версии следствия, обвиняемая внесла в официальный документ заведомо ложные сведения, в результате чего и было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

В прокуратуре рассказали, что согласно графику, утвержденному главой Управления соцполитики №25, работник должна была с 1 по 4 декабря 2022 года проверить условия проживания Далера. Однако, вместо выезда на квартиру, работница просто позвонила опекунше Веронике Наумовой, которая и сообщила ей ложную информацию об условиях, в которых находился мальчик. На тот момент, как отмечает ведомство, Далер уже был мертв.

В свою очередь, сотрудница соцопеки подготовила акт проверки, в котором указала, что 2 декабря навещала мальчика и его опекуна.

"В документе обвиняемая указала, что содержание, воспитание и образование подопечного ребенка соответствует требованиям, установленным законодательством, что якобы во время проведения проверки малолетний был здоров, безопасность ребенка опекуном обеспечена", - рассказали в пресс-службе.

Уголовное дело после вручения обвиняемой обвинительного заключения будет направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Напомним, недавно Свердловский областной суд оставил под арестом опекуншу Веронику Наумову, обвиняемую в истязании и убийстве Далера. Женщина будет находиться под стражей до конца августа. Позднее один из адвокатов по процессу заявил, что супруг Наумовой - Александр изначально знал о смерти мальчика и якобы сам наказал жене закопать тело.