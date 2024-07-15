15 Июля 2024
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Фото: верифицированный аккаунт Donald Trump News в X

СМИ: Второе подозрительное устройство нашли в доме стрелявшего в Трампа

Второе подозрительное устройство найдено в доме Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление ФБР.

Ранее СМИ писали, что в автомобиле стрелка нашли взрывчатку, а дома у Круса были найдены материалы для изготовления взрывных устройств.

Напомним, на 78-летнего миллиардера Дональда Трампа, участвующего в предвыборной гонке за пост президента США, было совершено нападение во время встречи с избирателями в городе Батлер, штат Пенсильвания. В соцсетях он сделал заявление, в котором сообщил, что пуля прошла через верхнюю часть его уха, в результате ранения он потерял много крови.

Стрелок был ликвидирован Секретной службой, под охраной которой Трамп остается как экс-президент США. По сообщению пресс-центра этого ведомства, нападавший был убит, двое зрителей ранены, один погиб. Пострадавшие в тяжелом состоянии.

Расследованием покушения занимается ФБР. Личность подозреваемого в стрельбе установлена, им оказался 20-летний мужчина из Пенсильвании. Его мотивы пока не называются. Информации о подготовке покушения у ФБР заранее не было. В полиции штата считают, что стрелок действовал в одиночку.

Теги: трамп, покушение, взрывное устройство


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.07.2024 00:15 Мск СМИ: подозреваемый в покушении на Трампа не имел связей с террористами
Ранее 14.07.2024 18:42 Мск СМИ: В машине Томаса Крукса, стрелявшего в Трампа, нашли взрывчатку

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