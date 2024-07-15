СМИ: Второе подозрительное устройство нашли в доме стрелявшего в Трампа

Второе подозрительное устройство найдено в доме Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление ФБР.

Ранее СМИ писали, что в автомобиле стрелка нашли взрывчатку, а дома у Круса были найдены материалы для изготовления взрывных устройств.

Напомним, на 78-летнего миллиардера Дональда Трампа, участвующего в предвыборной гонке за пост президента США, было совершено нападение во время встречи с избирателями в городе Батлер, штат Пенсильвания. В соцсетях он сделал заявление, в котором сообщил, что пуля прошла через верхнюю часть его уха, в результате ранения он потерял много крови.

Стрелок был ликвидирован Секретной службой, под охраной которой Трамп остается как экс-президент США. По сообщению пресс-центра этого ведомства, нападавший был убит, двое зрителей ранены, один погиб. Пострадавшие в тяжелом состоянии.

Расследованием покушения занимается ФБР. Личность подозреваемого в стрельбе установлена, им оказался 20-летний мужчина из Пенсильвании. Его мотивы пока не называются. Информации о подготовке покушения у ФБР заранее не было. В полиции штата считают, что стрелок действовал в одиночку.