Сырский готов к переговорам - депутат Рады

Главком ВСУ Александр Сырский согласен на прекращение огня и переговоры с дальнейшей капитуляцией. Об этом заявила депутат Рады Марьяна Безуглая.

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Она написала большой пост, где снова подвергла Сырского жесточайшей критике. Она назвала это "красной линией", о которой не может молчать. По ее мнению, каждый день пребывания Сырского на своем посту снижает боеспособность украинских войск, а сам он преступник. Она описала его бездумные методы командования, которые приводят к утрате позиций без всяких для него последствий. Так, именно Сырский виноват в прорыве российских военных под Новгородским (Нью-Йорком), так как без каких-либо причн снял боеспособные части и направил туда новые, хотя было известно, что ВС РФ будут наступать. И теперь возникает новое Дзержинское (Торецкое) направление, куда нужно срочно перебрасывать резервы.

Однако Сырский не заинтересован в успехах ВСУ, выставляя себя как незаменимого генерала. Он втайне готов к "зраде". Ряд источников сообщили Безуглой, что Сырский "согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру". Также она обвиняет главкома, что он не верит в победу и считает, что ВСУ не способны получить преимущество над ВС РФ.

Недавно Безуглая написала заявление на Сырского и экс-главкома Валерия Залужного в ГБР, СБУ, офис генпрокурора и минобороны. В западных СМИ эту тему тоже не оставляют без внимания.

Безуглая известна своей "ястребиной" позицией. Но ее используют и как "таран" против неугодных военачальников, пишут украинские телеграм-каналы. То же самое было с Залужным, которого она резко критиковала. Теперь общество, вероятно, готовят к отставке Сырского, которым в офисе Зеленского очень недовольны из-за отсутствия хороших результатов.

Бывший генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Безуглая - это беспилотник офиса Зеленского, который бомбит украинский генералитет и управляется с Банковой. Потому что Зеленский уже понимает, что его фантастические требования "границ 1991 года" ничего не стоят. Но он не хочет брать вину а себя, а хочет переложить ее на военных.