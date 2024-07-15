В Тюменской области отремонтированы 23 котельные

В Тюменской области продолжается подготовка к отопительному сезону. Отремонтировано и заменено более 877,4 км сетей.

Ремонт прошел на 23 котельных, 10 водозаборах, четырех водоочистных сооружениях, пяти канализационных насосных станциях, одном очистном сооружении канализации, 442 трансформаторных подстанциях. Завершается формирование необходимых запасов топлива к началу отопительного периода – 45-суточного по твердому и 30-суточного по жидкому топливу. Уже созданы 44-суточный запас твердого и 58-суточный запас жидкого топлива, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Ранее модернизацию объектов ЖКХ в Уральском федеральном округе рассмотрели на Совете при полпреде. Владимир Якушев провел заседание с участием всех губернаторов УрФО. По словам полпреда, коммунальная инфраструктура остается одной из самых проблемных сфер. Общее количество нештатных ситуаций в минувший отопительный сезон увеличилось на 30%.

"Наша главная задача - переломить тенденцию, когда темпы износа инфраструктуры превышают объемы ее обновления, – подчеркнул Владимир Якушев. – В дальнейшем для модернизации системы ЖКХ необходимо активнее привлекать внебюджетные средства. А для этого нужно максимально сбалансировать тарифную политику".