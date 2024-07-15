Огнем повреждено почти 40 построек на территориях баз отдыха под Новороссийском

Самолет Ил-76 и два вертолета Ка-32 и Ми-8 с водосливными устройствами работают на месте пожара под Новороссийском, сообщает МЧС России.

"Тушение не прекращается ни на минуту, - говорится в Telegram-канале ведомства. - Силы подразделений направлены на ликвидацию пожара и недопущение распространения огня на населенный пункт Дюрсо".

По данным МЧС, на территории базы отдыха "Романтик" огнем повреждено 30 построек. На территории базы отдыха "Голубая волна" от огня пострадали восемь построек и пять авто.

Также уточняется, что в результате пожаров пострадал один человек, от госпитализации он отказался.

Из-за природных пожаров под Новороссийском людей эвакуируют с баз отдыха. Отдыхающих перевозят в безопасное место, для этого используются, в том числе катера. По информации местных властей, эвакуировано более 500 человек.

Ранее сообщалось, что огонь продолжает подбираться к хутору Абрау-Дюрсо. Под угрозой завод, семь отелей и развлекательные комплексы от конюшни до яхт-клуба, а также 16 ресторанов и 1 тыс. га винограда. Жителей хутора Дюрсо с помощью машин с установленными громкоговорителями предупреждают о возможной эвакуации.

Пожар около хутора Абрау в течение дня разошелся с трех до 60 гектаров. В Новороссийске объявлен режим ЧС. Местная группировка МЧС усилена пожарными расчетами соседних городов. Ситуация осложняется сухой жаркой погодой и сильным ветром.