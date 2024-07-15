Сборная Испании – чемпион Европы по футболу 2024 года

Сборная Испании стала победительницей Чемпионата Европы по футболу. В финальном матче, состоявшемся в Берлине, испанцы обыграли англичан со счетом 2:1. Счет открыл нападающий Испании Нико Уильямс в самом начале второго тайма, на 47 минуте. Англичанин Коул Палмер сравнял на 73 минуте, но на 86-й победный мяч забил Микель Оярсабаль.

Это четвертый для Испании континентальный чемпионский титул – больше нет ни у кого за всю историю турнира.

На Евро-2024 Испания также стала рекордсменом по числу голов, забитых на турнире – 15 штук.