Оборудование, подаренное екатеринбургским депутатом Вихаревым, помогло поймать мощнейший дрон ВСУ

Благодаря помощи депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева, российские бойцы смогли захватить мощнейший дрон ВСУ — "Баба Яга". Об этом депутат написал в своих социальных сетях.

Напомним, в начале июля Алексей Вихарев отправил екатеринбургским десантникам, участвующим в СВО, рюкзак-подавитель дронов - "Антидрон-Гарпия-Про 8-400W" стоимостью 503 тыс. рублей. Его мощность настолько высокая, что при первом включении в районе сразу же отключился Wi-Fi. Накануне оборудование наконец было использовано и, вероятнее всего, спасло не одну жизнь.

"Сегодня мне скинули это фото! Ребята с помощью ранца захватили дрон "Баба Яга" — самый мощный в ВСУ, а саперы обезвредили взрывчатку. Круто! Страшно подумать, что бы было, если такой дрон не был захвачен!" — написал Вихарев.

Ранее мы публиковали видео от бойцов, где показано, как работает "Антидрон-Гарпия-Про 8-400W".