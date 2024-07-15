Жители Екатеринбурга назвали идеальную сумму для отпуска

На идеальный отпуск, по мнению екатеринбуржцев, нужно 179 тысяч рублей на человека. Опрос на эту тему провел сервис SuperJob.

Согласно результатам исследования, которые есть в распоряжении Накануне.RU, в 2024 году максимальная сумма, которую жители Екатеринбурга могут потратить на отпуск на одного человека, составляет в среднем 65 тысяч рублей. Идеальный же отдых, по мнению уральцев, обошелся бы в 179 тысяч на одного члена семьи. А 17% опрошенных заявили, что денег на это у них нет.

В среднем же россияне планируют потратить на недельный отпуск в этом году 50 тысяч рублей на человека, но чтобы отдых был идеальным, требуется 175 тысяч рублей. 22% россиян признались что не смогут позволить себе отпуск в этом году.

Ранее другой опрос показал, что почти 10% работающих жителей Екатеринбурга уже больше двух лет не были в отпусках.