Часть продукции сервисов доставки еды непригодна к потреблению

"Непригодной к потреблению" назвали исследованную в лаборатории еду крупнейших компаний, которые доставляют ее в Москве.

"Известия" направили на исследование 16 проб еды от брендов Grow Food, Level Kitchen, "Яндекс Лавка", "Самокат", "Вкусвилл", "Перекресток", а также "Тануки" и "Шоколадница". От каждой компании было отобрано по два блюда, мясное или рыбное, а также салат.

Как выяснилось, в 10 из 16 проб нарушены обязательные требования по содержанию бактерий группы кишечной палочки, а также по КМАФАнМ (общее микробное число). Только продукция "Самоката" и "Перекрестка" оказалась безопасной.

В случае нарушений "речь идет о непригодной к потреблению продукции, которую нельзя допускать к реализации", заявила глава отдела микробиологических исследований референс-лаборатории ФГБУ "НЦБРП" Елена Гусева. Она назвала такие показатели значительным уровнем нарушений, в таких случаях необходимо принимать меры.

Потребление такой пищи может привести к "расстройству работы кишечника, в целом к нарушению функционирования ЖКТ, а также обострениям гастрита или язвы". Гусева отметила, что превышение показателей по содержанию бактерий группы кишечной палочки, а также по общему микробному числу говорит о нарушении гигиены на производствах компаний, а также о плохой свежести продукции, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что из детского лагеря "Чагытай" в Тыве 31 школьник госпитализирован с симптомами острой кишечной инфекции. По данным республиканского Минздрава, один ребенок находится в тяжелом состоянии, состояние остальных детей опасения не вызывает, еще трое лечатся амбулаторно.