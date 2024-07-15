РЭУ им. Г. В. Плеханова: стоимость свинины и курятины практически сравнялась

Стоимость двух самых популярных видов мяса в России - свинины и курятины практически сравнялась.

Как заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов, это связано с консолидацией рынка. Крупные холдинги диверсифицировали производство и держат цены. Именно их продукция заполнила прилавки сетевых магазинов.

Эксперт отметил, что в этой ситуации крупные игроки повышают и снижают цены синхронно. Особенно это очевидно с курятиной. Рынок свинины пока развивается, поэтому конкуренция выше. Однако при дальнейшей консолидации и возвращении сезонного спроса ситуация может измениться, сообщает "Прайм".

По данным Минсельхоза, с начала текущего года свинина стала дешевле на 5%, а курятина на 2%. Стоимость килограмма свинины в опте в начале июня составляла 171 руб. за килограмм, курятины – 162 руб. за килограмм. При этом по свинине Россия вышла на самообеспечение, а импорт курятины после прошлогоднего дефицита сохраняется.