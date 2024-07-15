В Госдуму внесут проект о штрафах за преследование

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесут в Госдуму проект закона, которым предлагается штрафовать в размере 2 тыс. руб. за преследование, если в действиях злоумышленника нет состава уголовного преступления.

Кроме того, предусматривается штраф в 3 тыс. руб., если преследование совершалось с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет. В случае повторных действий наказывать предлагается вплоть до административного ареста на 15 суток.

Как заявил лидер партии Ярослав Нилов, "если вовремя отреагировать на сигнал от встревоженных навязчивым преследованием граждан, провести профилактическую беседу или вынести предупреждение преследователю или привлечь к ответственности, наложив административный штраф, то, возможно, удастся не допустить более серьезных последствий".

Парламентарий указал, что распространенный принцип "нет тела - нет дела" должен быть искоренен. Нилов назвал предложенную поправку дополнительным инструментом и для правоохранителей, и для граждан, сообщает РИА "Новости".