15 Июля 2024
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Наука и техника В России
Фото: Накануне.RU

В России ожидается нехватка кандидатов и докторов наук

Эксперты прогнозируют нехватку кандидатов и докторов наук в России.

По их оценке, к 2035 году доля кандидатов наук в численности профессорско-преподавательского состава (ППС) снизится до 42,6%, тогда как в 2023 году было 57,3%, а докторов – до 6,9% (в прошлом году – 14,7%). В абсолютных цифрах в РФ будет не хватать 18 тыс. 200 кандидатов и 2,5 тыс. докторов наук, сказано в исследовании Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

Россия уже отстает по количеству выпускников из аспирантуры от стран, лидирующих по глобальному инновационному индексу (ГИИ), говорят эксперты РАНХиГС. Количество выбывающих из состава преподавателей кандидатов наук превысило численность аспирантов, готовящихся к получению этого звания, и этот разрыв продолжает увеличиваться. С 2020 года из ППС выбыл 74 тыс. 271 кандидат наук, а выпускников аспирантуры, которые потенциально могут их заменить, всего 66 тыс. 263. К примеру, в 2022 году российскую аспирантуру окончило 13 тыс. 800 человек.

Как заявил вице-президент РАН, научный руководитель химического факультета МГУ Степан Калмыков, системная проблема подготовки кадров высшей квалификации связана с низкими стипендиями аспирантов. "Происходит некий "социальный сговор" – научный руководитель берет себе аспирантов, ведь ему выгодно, потому что у него идет стаж педагогической работы. А аспиранту выгодно, потому что ему предоставляется почти бесплатное общежитие, он где-то работает, а ближе к концу аспирантуры он благополучно ее покидает", – сказал Калмыков. Из-за подобной системы около половины студентов уходят из аспирантуры. Молодые люди не могут совмещать научную деятельность и подработку.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга также указал на недостаточный уровень стипендии аспирантов. По его словам, должны быть обеспечены условия, чтобы учащийся занимался наукой и мог "отвлекаться только на педагогическую деятельность", сообщают "Ведомости".

Напомним, Российская академия наук опустилась на 23 позиции в рейтинге научно-исследовательских центров мира. Годом ранее РАН занимала 71-е место. Среди 500 ведущих исследовательских институтов мира есть еще одна российская организация – Московский государственный университет (МГУ), который опустился на семь позиций, до 420-го места.

Теги: наука, стипендии


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Ранее 01.07.2024 02:12 Мск РАН опустилась на 23 позиции в рейтинге научно-исследовательских центров мира

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