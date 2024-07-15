"Роснано" погасила кредиты, договорившись с банками о дисконте

Компания"Роснано" договорилась с банками о дисконте в 20% по кредитам и досрочно погасила обязательства.

Представитель компании подтвердил информацию. По его словам, на банки-кредиторы приходилось около 80% "исторического" долга, накопленного до 2021 года, тогда у госкомпании впервые с ее основания поменялось руководство. Остальные 20% долга это в основном облигационные выпуски, которыми владеют различные инвесторы.

Представитель "Роснано" отметил, что договоренность с кредитными учреждениями позволило "прервать неорганичную для венчурного бизнеса "кредитную схему" со стоимостью обслуживания долга более 12 млрд руб. в год".

Компания выплатила большую часть долга из собственных средств, вырученных от доходной продажи части портфеля, доведенной до приемлемого уровня зрелости, сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно, что "Роснано" не хватает собственных ресурсов для обслуживания долга. С 2021 года (когда Чубайс ушел в отставку) выплаты по кредитам и облигациям составили 116 млрд руб., 37 млрд руб. из них – проценты и купоны.