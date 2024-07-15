Людей эвакуируют с баз отдыха в Краснодарском крае

Людей эвакуируют с баз отдыха в Краснодарском крае.

Причина тому - природные пожары. Отдыхающих перевозят в безопасное место, для этого используются, в том числе катера, сообщает оперативный штаб региона в Telegram.

Пляж хутора Дюрсо был одним из мест эвакуации. Когда возникла угроза распространения огня, часть отдыхающих вывезли туда. И теперь забирают в безопасное место.

Рядом с хутором Дюрсо, в сторону которого распространяется огонь, еще раз обходят базы отдыха для того, чтобы убедиться в отсутствии людей.

Ранее сообщалось, что огонь продолжает подбираться к хутору Абрау-Дюрсо. Лесному пожару осталось пройти 7 км.