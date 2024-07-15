МВД РФ: в домовых чатах активизировались мошенники

Аферисты стали осваивать чаты жильцов многоквартирных домов.

Они активно пытаются организовать схемы хищения денег, сообщает в Telegram пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Мошенники от имени соседей могут продавать парковочные места и исчезать после получения предоплаты. Кроме того, злоумышленники могут попытаться продать несуществующие излишки стройматериалов, техники или мебели по заниженным ценам, а предоплату потребовать за "ремонт квартиры".

Известны случаи, когда преступники предлагали перевести средства на лечение больных детей или содержание животных, а на деле пытались похитить перечисленные жертвами средства. В МВД советуют настаивать на личной встрече, заключать необходимые документы и запрашивать дополнительную информацию.

Ранее в Уральском главном управлении Банка России предупредили свердловчан о новой схеме мошенничества. Аферисты действуют от имени фитнес-блогеров.