Огонь на подходе: до хутора Абрау-Дюрсо осталось 7 километров

Огонь продолжает подбираться к хутору Абрау-Дюрсо.

Лесному пожару осталось пройти 7 км. Под угрозой завод, семь отелей и развлекательные комплексы от конюшни до яхт-клуба, а также 16 ресторанов и 1 тыс. га винограда.

На территории базы отдыха "Романтик" пожар повредил 11 строений. Пострадал один человек. Площадь огня составляет 62 га, сообщает Telegram-канал Mash.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщает, что жителей хутора Дюрсо с помощью машин с установленными громкоговорителями предупреждают о возможной эвакуации. Людей просят заранее приготовить вещи на случай эвакуации.