СМИ: подозреваемый в покушении на Трампа не имел связей с террористами

В настоящее время нет признаков того, что подозреваемый в совершении покушения на бывшего американского президента Дональда Трампа относился к какой-либо террористической организации.

Как сообщает издание New York Times со ссылкой на источник, первоначальных признаков того, что 20-летний подозреваемый стрелок имел какие-либо связи с местным или зарубежными террористическими организациями или действовал от имени иностранного государства, не было. Как заявил изданию высокопоставленный американский чиновник, федеральные расследования продолжают проверять прошлое стрелка на предмет выявления подсказки.

Ранее сообщалось, что в автомобиле Томаса Крукса, подозреваемого в попытке покушения, нашли взрывчатку. Дома у Круса были найдены материалы для изготовления взрывных устройств.