Летчик заявил, что Украина хотела, чтобы командир Ту-22М3 катапультировал экипаж перед угоном

Спецслужбы Украины хотели, чтобы командир российского Ту-22М3 катапультировал остальных трех членов экипажа перед угоном.

Как заявил в эфире телеканала "Россия-1" сам летчик, которого пытались завербовать, ему предложили "гуманным" способом устранить остальных членов экипажа. По его словам, оперативная игра с украинскими спецслужбами длилась с октября 2023 года. Летчика, которого хотели завербовать, торопили с угоном ракетоносца-бомбардировщика, но не уделяли внимания техническим особенностям данного процесса.

Самолет Ту-22М3, который хотели угнать украинские спецслужбы, участвовал в операциях в Сирии и в Грузии, отметил его командир.