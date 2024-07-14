Пламя мощного пожара движется к хутору Дюрсо. Жителей готовят к эвакуации

Пожар, с большой скоростью распространяющийся под Новороссийском, движется в сторону хутора Дюрсо. Власти не исключают возможной эвакуации населения. Об этом сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщает, что жителей хутора Дюрсо с помощью машин с установленными громкоговорителями предупреждают о возможной эвакуации. Людей просят заранее приготовить вещи на случай эвакуации.

Сейчас пожар действует на территории в 51 гектар. Огонь перекинулся на территорию трех баз отдыха - "Романтик", "Моряк" и "Строитель".

Отдыхающие заранее эвакуированы, всего - 296 человек, в том числе 64 ребенка. На территории базы "Романтик" огнем охвачены 11 строений.

Авиация МЧС России продолжает тушение пожара. Вертолетами сброшено 95 тонн воды. На месте работают более 300 специалистов и 84 единицы техники..

Напомним, пожар около хутора Абрау в течение дня разошелся с трех до 50 гектаров. В Новороссийске объявлен режим ЧС. Местная группировка МЧС усилена пожарными расчетами соседних городов. На тушении работают пожарные вертолеты. Ситуация осложняется сухой жаркой погодой и сильным ветром.