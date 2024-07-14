Пожар под Новороссийском перешел на турбазы - горят 11 домов

Природный пожар под Новороссийском из-за сильного ветра перекинулся на территорию трех баз отдыха - "Романтик", "Моряк" и "Строитель".

Отдыхающие заранее эвакуированы, всего - 176 человек, из них 48 детей. На территории базы "Романтик" огнем охвачены 11 строений.

Авиация МЧС России продолжает тушение пожара. Вертолетами сброшено 75 тонн воды. Всего на месте работают более 250 специалистов и 76 единиц техники.

Напомним, пожар около хутора Абрау в течение дня разошелся с трех до 47 гектаров. В Новороссийске объявлен режим ЧС. Местная группировка МЧС усилена пожарными расчетами соседних городов. На тушении работают пожарные вертолеты. Ситуация осложняется сухой жаркой погодой и сильным ветром.