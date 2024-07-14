Москалькова проверит, почему одноногого ветерана пересадили из бизнес-класса в эконом на рейсе "Уральских авиалиний"

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова проверяет информацию СМИ о том, что стюардесса рейса Москва - Екатеринбург "Уральских авиалиний" заставил безногого пересесть из бизнес-класса в эконом. Об этом сообщается в Telegram-канале омбудсмена.

"Ветеран вместе с женой возвращался из Москвы в Екатеринбург рейсом "Уральских авиалиний". Супруга заранее купила места в бизнес-классе, чтобы мужу без ноги было удобнее во время полёта. Однако перед взлетом к ним подошла стюардесса и потребовала пересесть в эконом класс. Инициирую проверку в порядке прокурорского надзора", - рассказала Москалькова.

Транспортная прокуратура также начала проверку этого инцидента. "В СМИ выявлена публикация о необоснованном отказе сотрудниками авиакомпании "Уральские авиалинии" в размещении пассажиров рейса U6-269 по маршруту "Москва - Екатеринбург" на борту воздушного судна в соответствии с выкупленными местами в бизнес-классе. Уральской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка законности действий перевозчика, соблюдению прав пассажиров", - говорится в сообщении.

Отметим, что "Уральские авиалинии" объяснили это происшествие сбоем в системе регистрации билетов. Пассажиры при бронировании по ошибке получили места в бизнесе, хотя оплатили эконом. Их "бизнес-места" были аннулированы, а пассажиров разместили, по оценке авиакомпании, с максимально возможным удобством. При этом освободившиеся места в бизнесе так никто и не занял.