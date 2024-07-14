В Шереметьево отменены ограничения, о которых сообщал Аэрофлот: Метеосводка поменялась

В Шереметьево отменены ограничения, о которых ранее сообщили пресс-служба Аэрофлота.

По данным пресс-службы авиаузла, меры не вступили в силу из-за корректировки метеосводок и были отменены. Международный аэропорт Шереметьево продолжает обслуживание пассажиров в штатном режиме.

Там добавили, что ранее 14 июля в соответствии с метеопрогнозом оперативный штаб Шереметьево совместно с "Аэрофлотом" "ввели предусмотрительные ограничения по количеству ВПО в час", согласно которым "Аэрофлот" провел "незначительные" корректировки во времени вылета некоторых рейсов, передает ТАСС

По данным канала перевозчика, ограничения должны были начать действовать с 17.00 мск. "Для минимизации корректировки расписания и во избежание скопления воздушных судов в зоне ожидания Московского авиационного узла, время прибытия отдельных рейсов Аэрофлота в Шереметьево будет сдвинуто на более позднее. Все пассажиры данных рейсов проинформированы о вынужденных изменениях в расписании по контактам, указанным в бронировании (номер телефона, e-mail). Рекомендуем прибывать в аэропорт отправления с учётом скорректированного времени вылета. Транзитных путешественников авиакомпания заблаговременно и бесплатно переоформляет на ближайшие рейсы", - говорилось в сообщении.

Пассажирам, уже прибывшим в аэропорт отправления по времени, указанному в авиабилете, на время ожидания будет предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании. Вылеты рейсов из Шереметьево будут осуществляться по фактической погоде.