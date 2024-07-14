Из-за схода вагонов под Воронежем задерживаются два десятка поездов

Из-за схода вагонов грузового поезда на станции Лиски под Воронежем задерживаются два десятка поездов.

На место схода был направлен восстановительный поезд, железнодорожники занимаются ликвидацией последствий происшествия, сообщает пресс-служба ЮВЖД.



В результате схода были задержаны следующие пассажирские поезда:



- №163 Феодосия - Москва;

- №257 Адлер - Печора;

- №535 Анапа - Смоленск;

- №523/524 Имеретинский курорт - Санкт-Петербург;

- №287 Новороссийск - Москва;

- №7 Севастополь - Санкт-Петербург;

- №179 Евпатория - Санкт-Петербург;

- №305 Сухум - Москва;

- №67 Симферополь - Москва;

- №33 Владикавказ - Москва;

- №226 Мурманск - Адлер;

- №506 Тамбов - Новороссийск;

- №4 Москва - Кисловодск;

- №28 Москва - Симферополь;

- №117 Самара - Адлер;

- №183 Мурманск - Севастополь;

- №115/116 Адлер - Томск 2;

- №310 Адлер - Воркута.



Максимальное время задержки составило 1 час 44 минуты.



Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

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