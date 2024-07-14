Из-за схода вагонов под Воронежем задерживаются два десятка поездов
Из-за схода вагонов грузового поезда на станции Лиски под Воронежем задерживаются два десятка поездов.
На место схода был направлен восстановительный поезд, железнодорожники занимаются ликвидацией последствий происшествия, сообщает пресс-служба ЮВЖД.
В результате схода были задержаны следующие пассажирские поезда:
- №163 Феодосия - Москва;
- №257 Адлер - Печора;
- №535 Анапа - Смоленск;
- №523/524 Имеретинский курорт - Санкт-Петербург;
- №287 Новороссийск - Москва;
- №7 Севастополь - Санкт-Петербург;
- №179 Евпатория - Санкт-Петербург;
- №305 Сухум - Москва;
- №67 Симферополь - Москва;
- №33 Владикавказ - Москва;
- №226 Мурманск - Адлер;
- №506 Тамбов - Новороссийск;
- №4 Москва - Кисловодск;
- №28 Москва - Симферополь;
- №117 Самара - Адлер;
- №183 Мурманск - Севастополь;
- №115/116 Адлер - Томск 2;
- №310 Адлер - Воркута.
Максимальное время задержки составило 1 час 44 минуты.
Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).
Напомним, 9 вагонов с зерном сошли с рельсов в Лисках. Никто не пострадал. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку