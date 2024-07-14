Площадь пожара под Новороссийском снова резко увеличилась

Площадь пожара в Краснодарском крае за несколько часов увеличилась с 20 до 48 гектаров, сообщает краснодарское управление МЧС. Тушение осложняет сильный ветер, в некоторых районах до 17 метров в секунду.

Напомним, несколько часов назад начался природный пожар на площади трех гектаров. Верховой пожар быстро распространился и продолжает неконтролируемо разрастаться.

Группировка МЧС наращивается за счет пожарных расчетов из соседних городов. Работает пожарный вертолет. В Новороссийске объявлен режим ЧС.