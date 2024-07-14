СМИ: В машине Томаса Крукса, стрелявшего в Трампа, нашли взрывчатку

В автомобиле Томаса Крукса, подозреваемого в попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, нашли взрывчатку. Об этом сообщает WSJ со ссылкой на источники. Дома у Круса были найдены материалы для изготовления взрывных устройств.

"Власти обнаружили взрывные устройства в машине человека, который пытался убить бывшего президента Дональда Трампа", - говорится в сообщении.

Как передает ABC News со ссылкой на свои источники, винтовка, из которой стреляли в Трампа, была куплена законно. По информации телеканала, "следы" оружия ведут к отцу подозреваемого, передает РИА Новости.

Дома у Крукса нашли материалы для изготовления взрывчатки, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

На 78-летнего миллиардера Дональда Трампа, участвующего в предвыборной гонке за пост президента США, совершено нападение во время встречи с избирателями в городе Батлер, штат Пенсильвания.

Неизвестный открыл стрельбу по Трампу спустя всего несколько минут после начала его выступления, в котором шла речь о незаконной миграции. Раздалось несколько выстрелов, после чего Трамп схватился за ухо и присел за трибуну. Вскоре его окружили телохранители и увели в машину. На лице Трампа были видны брызги крови. Трамп был доставлен в больницу и обследован. В соцсетях сделал заявление, в котором сообщил, что пуля прошла через верхнюю часть его уха, в результате ранения он потерял много крови. После обследования и оказания помощи, Трамп был выписан из больницы.

Стрелок был ликвидирован Секретной службой, под охраной которой Трамп остается как экс-президент США. По сообщению пресс-центра этого ведомства, нападавший был убит, двое зрителей ранены, один погиб. Пострадавшие в тяжелом состоянии.

Расследованием покушения занимается ФБР. Личность подозреваемого в стрельбе установлена, им оказался 20-летний мужчина из Пенсильвании. Его мотивы пока не называются. Информации о подготовке покушения у ФБР заранее не было.

В полиции штата считают, что стрелок действовал в одиночку.