Шереметьево по метеоусловиям вводит ограничения на взлеты и посадки, - Аэрофлот

В Шереметьево из-за прогнозируемой бури ограничены взлеты и посадки. Об этом сообщает Telegram-канал Аэрофлота.

По данным канала перевозчика, ограничения начнут действовать с 17.00 мск. "Для минимизации корректировки расписания и во избежание скопления воздушных судов в зоне ожидания Московского авиационного узла, время прибытия отдельных рейсов Аэрофлота в Шереметьево будет сдвинуто на более позднее. Все пассажиры данных рейсов проинформированы о вынужденных изменениях в расписании по контактам, указанным в бронировании (номер телефона, e-mail). Рекомендуем прибывать в аэропорт отправления с учётом скорректированного времени вылета. Транзитных путешественников авиакомпания заблаговременно и бесплатно переоформляет на ближайшие рейсы", - говорится в сообщении.

Пассажирам, уже прибывшим в аэропорт отправления по времени, указанному в авиабилете, на время ожидания будет предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании. Вылеты рейсов из Шереметьево будут осуществляться по фактической погоде.