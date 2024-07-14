14 Июля 2024
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Происшествия Краснодарский край
Фото: t.me/kushtay

Площадь пожара возле хутора Абрау удвоилась за час. Введен режим ЧС

Пожар в Краснодарском крае за час увеличился с 10 до 20 гектаров. В Новороссийске введен режим ЧС.

По сообщению пресс-службы МЧС России, пожарный вертолет сбросил 30 тонн воды, на месте работают порядка 160 специалистов и 40 единиц техники.

Порядка 500 человек и 30 автомобилей эвакуированы. Подготовлены автобусы для эвакуации 200 человек с прилегающих баз отдыха - Моряк, Романтик. По предварительным данным из баз отдыха эвакуировано 130 детей. Угрозы жизни людей нет, сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко, выехавший на место тушения пожара.

Напомним, ранее пожар с огромной скоростью распространился с 3 до 10 гектаров. Сгорели шесть домов и две машины. На тушении были заняты сперва 40, потом 85 человек. Тушение осложняется сухой и жаркой погодой.

Пожар зашел на территорию базы отдыха "Голубая волна", откуда эвакуировали 220 человек.

Мэр Новороссийска попросил автомобилистов воздержаться от поездок в охваченный пожаром район, чтобы не мешать проезду спасательной техники.

Теги: пожар, хутор абрау, режим чс


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Развитие сюжета:

Ранее 14.07.2024 18:50 Мск Площадь пожара под Новороссийском снова резко увеличилась

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