6 домов и 2 машины сгорели в вышедшем из-под контроля природном пожаре на Кубани

Пожар в Краснодарском крае распространился с 3 до 10 гектаров за несколько часов. Сгорели шесть домов и две машины.

По сообщению МЧС России, в тушении участвует вертолет Ка-32, группировка спасателей увеличена вдвое - с 40 до 85 человек.

На территории базы отдыха огнем повреждено 6 деревянных домов и две легковушки. Огонь охватил 1 500 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. Распространение огня на территории базы остановлено, пламя потушено.

Тушение осложняется сухой и жаркой погодой.

Напомним, лесной верховой пожар перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Пожарные организовали эвакуацию 220 человек, отдыхающих в этом районе, среди них 40 детей. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко попросил автомобилистов воздержаться от поездок в охваченный пожаром район, чтобы не мешать проезду спасательной техники.