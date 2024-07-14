Женщине, которая принесла на помойку чемодан с телом 9-летнего сына, предъявлено обвинение в убийстве

34-летней Ирине Шатовой предъявили обвинение в убийстве 9-летнего сына. Она была задержана после того, как бездомные нашли на помойке тело ее ребенка в чемодане, а по записям с камер видеонаблюдения было установлено, что страшный багаж она принесла на мусорку сама. Вину в убийстве женщина не признает, СМИ сообщают, что не найдено и орудие убийства.

По сообщению пресс-службы Следственного комитета, удалось установить, что "в ночь на 12 июля 2024 года обвиняемая, находясь в своей квартире, расположенной в Мотовилихинском районе города Перми, путем удушения совершила убийство своего 9-летнего сына, после чего оставила на теле ребенка колото-резаные раны. С целью сокрытия следов преступления обвиняемая в чемодане переместила тело ребенка к мусорным контейнерам в Ленинском районе города Перми".



Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемой.



Проведены осмотры места происшествия, устанавливаются и допрашиваются свидетели, обеспечено производство необходимых судебных экспертиз.

Шатову задержали накануне на чердаке отеля "Жемчужина", в здании которого находился ее офис. После задержания она вела себя хладнокровно и безэмоционально.

Тело мальчика с колотыми ранами и следами удушения было обнаружено 12 июля возле мусорных баков на улице Монастырской. Женщина с чемоданом, в котором было обнаружено тело ребенка, попала в камеры видеонаблюдения. Следователи установили ее личность и провели оперативные действия в квартире, где, предположительно, был убит мальчик.

По сообщениям СМИ, женщина нигде не работает, раньше трудилась в компании по продаже машин. Отец ребенка тоже занимался продажами. В браке пара состояла 10 лет. Два года назад женщина ушла от супруга к другому мужчине. Бывший муж подозреваемой уехал в США.

Женщина стала заниматься трейдингом с сожителем. За неделю до обнаружения тела бабушка мальчика по отцу хотела забрать внука в гости. Но подозреваемая отказала якобы из-за плохого настроения сына. Женщина "воспитывала сына по японской системе", в школу он не ходил.