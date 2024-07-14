Астраханский завод по производству обуви наращивает объемы благодаря господдержке

Астраханский обувной завод благодаря господдержке активно расширяет производство. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

Завод "Дюна-АСТ" в этом году отметил свое 25-летие. Его история началась с двух единиц оборудования, а сегодня это тысячи квадратных метров рабочей площади и более 300 сотрудников. Некоторые работают с самого основания, есть даже трудовые династии.

В год со станков Дюны сходит до 3,5 млн пар обуви. Сырье, составляющее основу для производства, изготавливают на своих же площадках. А готовую продукцию реализуют через маркетплейсы.

"Качество изделий подтверждается неоднократно присвоенным знаком «Сто лучших товаров России». А совсем недавно, благодаря поддержке Фонда развития промышленности Астраханской области, здесь открыли новую линию по производству кроссовок и готовы принять еще 20 специалистов", - отметил Игорь Бабушкин.