Еще три машины помощи отправили из Астраханской области на территорию СВО

Очередную гумпощь передали волонтеры из Камызякского района. Астраханской области Они собрали для военнослужащих продукты, медикаменты, стройматериалы, питьевую воду и масксети. Более семи тонн гуманитарного груза доставит колонна из восьми автомобилей, три из которых останутся для нужд бойцов.

С земляками-военнослужащими астраханские активисты находятся на связи практически с самого начала СВО. Большую часть гуманитарной помощи они стараются собрать по заявкам бойцов. В этот раз в зону СВО также отправили ноутбуки, квадрокоптер, кубовые емкости для воды, генераторы, автомобильные покрышки, печку-буржуйку для бани.

Как сообщает администрация Камызякского района, необходимое спецоборудование для военнослужащих приобретают за счет собранных средств от сотен неравнодушных астраханцев: представители сельских поселений, волонтеры, общественные организации и индивидуальные предприниматели.

Регулярно помощь оказывается не только военнослужащим, но и мирным жителям освобожденных территорий. Для них волонтеры везут продукты питания, средства гигиены, одежду, игрушки и канцелярские товары для детей.